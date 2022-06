Étudiants africains: les universités disent oui, le ministère dit non

D’après un rapport du commissaire aux langues officielles de novembre 2021, cela s’est traduit au fil des ans par un manque à gagner de près de 76 000 résidents permanents d’expression française à l’extérieur du Québec.

Pour une cible de «réparation»

Pour tenter de combler cet écart, la FCFA a proposé en avril dernier l’adoption d’une cible de «réparation» progressive, qui débuterait à 12% dès 2024 et augmenterait jusqu’à 20% en 2036.

«Nous avons le savoir-faire et l’expertise pour créer la francophonie de l’avenir, une francophonie diversifiée et plurielle. Mais cette francophonie existera seulement si le gouvernement adopte cette cible de réparation et de croissance et se donne véritablement les moyens de l’atteindre», a défendu Liane Roy devant le comité sénatorial.

Pour Martin Normand, il est incohérent qu’IRCC refuse de nombreux étudiants francophones étrangers alors que le gouvernement peine à atteindre sa cible en immigration francophone. D’après lui, ces étudiants sont de potentiels futurs résidents permanents qui pourraient s’intégrer aux communautés lors de leurs études puis y rester.

Pénurie de main-d’oeuvre

D’après une étude commandée par l’ACUFC et parue en 2020, plus de 90% des étudiants internationaux francophones auraient l’intention de rester au Canada après leurs études.