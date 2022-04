Mieux former les agents d’établissement en immigration francophones

En septembre 2020, le Collège Éducacentre de Colombie-Britannique a reçu 1,4 million $ pour un projet sur cinq ans qui vise à professionnaliser davantage le secteur de l’établissement en immigration en francophonie minoritaire.

Près d’un an et demi plus tard, les contours du Projet national pour le développement des connaissances et capacités se précisent, d’après son coordonnateur Jamal Nawri.

Immigration et intégration

Depuis son arrivée en Colombie-Britannique en l’an 2000, Jamal Nawri s’implique dans le domaine de l’immigration francophone.

Au fil des ans, il a rencontré des gens d’un peu partout au Canada pour discuter de l’établissement des personnes immigrantes et surtout de leur intégration.

«Ce qui ressortait, c’est que les gens étaient un peu laissés à eux-mêmes.