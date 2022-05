Un sommet sur l’économie en francophonie minoritaire cet automne

Sentez-vous que le moment est propice?

On a déjà fait certaines rencontres politiques en mars et en avril et on constate un très grand intérêt envers notre évènement, autant de la part des élus que des partis de l’opposition. Les opinions peuvent différer, mais en général tout le monde a un intérêt à parler d’économie.

Aussi, le gouvernement du Québec s’engage de plus en plus dans la stimulation des relations avec la francophonie canadienne. On l’a vu en mars avec la nouvelle politique en matière de francophonie canadienne, qui profitera d’un budget de 8 millions $ sur trois ans pour sa mise en œuvre.

J’étais aussi présent à la Mobilisation franco 2022 de la FCFA. On est repartis avec l’impression qu’il y a un changement de discours. On aime moins le terme «francophonie hors Québec», on veut rétablir la francophonie at large. C’est un changement de dynamique par rapport à plus de 50 ans d’isolement et on sent que la vague est en train de changer.

Les prochaines années vont être très, très intéressantes.