Ottawa réduit l’immigration permanente, mais augmente sa cible francophone

Ottawa a annoncé jeudi une baisse significative du nombre de places pour des résidents permanents pour les trois prochaines années au pays, tout en revoyant à la hausse ses cibles en immigration francophone. Il s’agit d’un tournant majeur pour le gouvernement libéral, qui a toujours fait la promotion de seuils d’immigration élevés.

Après plusieurs annonces restrictives en matière d’immigration ces derniers mois, notamment pour les étudiants étrangers et les travailleurs temporaires, le gouvernement fédéral confirme sa volonté de juguler l’immigration au Canada, avec le Plan des niveaux d’immigration 2025-2027.

Une pause

«Cela permettra une pause dans la croissance de la population au cours des deux prochaines années», a affirmé d’emblée le premier ministre, Justin Trudeau, en conférence de presse jeudi.

Alors qu’il avait annoncé un objectif de 500 000 résidents permanents entre 2024 et 2026, le gouvernement fait volteface et vise désormais 395 000 immigrants permanents en 2025, puis 380 000 en 2026 et 365 000 en 2027.

Ottawa a toutefois revu à la hausse ses cibles en immigration francophone en situation minoritaire, par rapport à celles annoncées en 2023.