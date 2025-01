Les premiers ministres presque unis face à Trump

«La fierté canadienne»

«J’espère qu’il y a du pride canadien dans le fait que vous pouvez avoir des libéraux et des conservateurs et des démocrates et des leaders non partisans qui se rassemblent pour se battre pour vos emplois et votre façon de vivre», a de son côté déclaré le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew.

Justin Trudeau a également affirmé qu’un plan pour soutenir économiquement les secteurs touchés était en développement.

Chefferie libérale: renoncements et candidatures

Le ministre François-Philippe Champagne a renoncé à se lancer dans la course à la chefferie libérale. Il avait demandé que le bilinguisme fasse partie intégrante de la course.

Toujours dans la liste des désistements, Christy Clark a déclaré sur son site Web, en anglais uniquement : «J’ai travaillé dur pour améliorer mon français, mais je ne suis pas encore au niveau où il faut être.»

L’ancienne première ministre de la Colombie-Britannique a menti lors d’une entrevue à CBC (en anglais uniquement), où elle disait ne jamais avoir été membre du Parti conservateur. Les preuves du contraire ont vite été débusquées. Elle a ensuite dit s’être «mal exprimée».