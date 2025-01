Justin Trudeau et la francophonie: un bilan mitigé

La Loi sur les langues officielles comprend un «retour du poids démographique de l’ensemble des membres des minorités francophones» au niveau du recensement de 1971, le plus haut niveau atteint, soit 6,1 % de la population à l’extérieur du Québec.

Le recensement de 2021 a confirmé la diminution du poids démographique des francophones en situation minoritaire. Statistique Canada constate un recul de 0,3 point de pourcentage comparativement à 2016.

Mais comme le rappelle la professeure Chouinard, Marc Miller a décidé l’hiver dernier de plafonner les visas des étudiants étrangers «en faisant fi de sa propre nouvelle Loi sur les langues officielles, c’est-à-dire sans consulter les communautés francophones en situation minoritaire».

«Les réflexes d’application de la nouvelle loi ne sont toujours pas là, que ce soit au ministère de l’Immigration ou ailleurs», estime la politologue.

L’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) a déposé une plainte auprès du Commissariat aux langues officielles pour cette raison. Le ministre est revenu sur sa décision quelques mois plus tard, uniquement pour quelques étudiants francophones et sous certaines conditions.