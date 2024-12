«Garderies à 10 $» : ces garderies qui refusent les subventions

À Toronto, cinq garderies de langue française refusent de faire partie du programme fédéral menant à la création du réseau public de «garderies à 10 $ par jour».

Cependant, le 1er janvier, elles pourraient être touchées par les changements dans les formules de financement qui vise l’ensemble du secteur.

Les fonds seront alors dirigés vers les garderies subventionnées où, pour les parents d’enfants de moins de 6 ans, la facture passera 22 $ par jour – une baisse devant mener à une facture de 10 $ par jour en mars 2026.

Avec la perte de subventions de fonctionnement et de la bonification salariale aux éducatrices et éducateurs de la petite enfance en place depuis 2016 et chiffrée 2$/heure, les établissements non participants risquent-ils de mettre la clé sous la porte?

L’Association of Day Care Operators of Ontario (ADCO) estime qu’environ 500 établissements de la province, soit de 8 à 10 % des garderies, sont à risque, avec la perte de cette subvention.