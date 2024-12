Garderies à 10 $ : défis d’adaptation administrative

Les garderies partagent le bassin de personnel de la petite enfance avec quatre conseils scolaires et des écoles privées. Le programme d’apprentissage par le jeu de la maternelle-jardin attire nombre d’éducatrices: les conseils scolaires paient plus, offrent de meilleures heures de travail et deux mois de congé, l’été.

Le salaire horaire peut permettre aux garderies d’être plus compétitives, estime-t-elle.

De possibles fermetures?

Dans leur situation actuelle, les économies d’échelle sont peu probables dans la majorité des établissements de langue française, souligne Andrea Hannen.

«Il semble que le secteur des garderies francophones est principalement composé de petites organisations, communautaires, à but non lucratif et à un seul emplacement. Je crois que ce sera beaucoup plus difficile pour elles.»

En novembre, selon La Presse canadienne, la Ville de Toronto indiquait que 14 garderies annonçaient leur désistement du programme de «garderies à 10 $».