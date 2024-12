Raymond Théberge : «C’était un honneur d’occuper ce poste pendant sept ans»

Ça persiste depuis des années, ça persistait quand mes enfants étaient à l’école, et encore aujourd’hui on n’est pas en mesure de construire suffisamment d’écoles ou de centres communautaires scolaires pour répondre à cette demande.

Il y a toujours un décalage entre la demande et la construction des infrastructures et l’éducation, il faut le dire. C’est la façon d’assurer la pérennité de nos communautés et sans des infrastructures de qualité, on va manquer plusieurs générations d’élèves et d’étudiants.

Revenons-en à votre fin de mandat. Le 25 janvier ce sera votre dernier jour en tant que commissaire des langues officielles. Quel regard portez-vous sur les sept dernières années?

Premièrement, je ressens une certaine tristesse parce que c’est un travail assez passionnant, avec une équipe réellement dévouée aux langues officielles. Cependant, c’est sans doute le moment pour passer le flambeau à quelqu’un.

Ces sept dernières années, on a accompli beaucoup de travail au Commissariat, qui a eu un impact sur les ordres officiels au Canada, que ce soit par le biais de la modernisation de la Loi sur les langues officielles, la vigie du Plan d’action sur les langues officielles, les divers projets de recherche et d’études qu’on a effectués, qui ont un impact par exemple sur la sécurité publique, sur l’immigration et sur plusieurs éléments de la société canadienne.

Aussi, on est intervenu à plusieurs reprises devant les tribunaux, on a fait avancer par exemple les droits pour les voyageurs, d’éducation, d’accès à la justice, d’épanouissement des communautés.