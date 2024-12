Fonction publique : «Il faut changer cette culture d’être unilingue»

Si la ministre Anand n’a pas voulu fournir d’échéancier précis devant le comité, elle a assuré que les règlements sortiraient «avant mars 2025».

Les trois règlements attendus seront publiés en même temps que ceux dont Patrimoine canadien est responsable. Celui-ci a la charge de désigner les régions bilingues et des sanctions pécuniaires à l’encontre des entreprises fédérales.

Les trois règlements attendus pour l’application de la nouvelle LLO

les sanctions pécuniaires en cas d’infraction à la loi par des entreprises privées sous juridiction fédérale;

la désignation des régions désignées comme fortement francophones;

le plus attendu des trois, sur la partie VII, qui devra règlementer l’égalité de statut des deux langues officielles et des communautés de langue officielle.

«On a eu beaucoup de consultations déjà, pas seulement avec les provinces et territoires, mais avec les autres parties prenantes», assure Anita Anand, rappelant au passage avoir passé du temps à Halifax l’été dernier pour entendre les avis sur les règlements.

En attendant l’application de la loi

Devant la préoccupation persistante des sénateurs, Anita Anand s’est évertuée à souligner les progrès réalisés par le gouvernement fédéral.

«Quatre-vingt-quinze pourcent des employés des postes désignés bilingues satisfont aux exigences linguistiques. Et 25% [d’entre eux] ont le français comme première langue officielle. On a fait beaucoup de travail, mais on [en] a beaucoup à faire dans l’avenir», a-t-elle concédé.