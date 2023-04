La francophonie plutôt satisfaite du Plan d’action

Les organismes de la francophonie canadienne sont unanimes et accueillent favorablement le nouveau Plan d’action, avec une légère retenue sur le financement des organismes et sur le postsecondaire en français.

Les organismes qui desservent les francophones en situation minoritaire au pays s’accordent pour dire que les investissements du Plan d’action pour les langues officielles 2023—2028 n’ont jamais été aussi forts.

Sur cinq ans, 1,4 milliard $ s’ajoute aux 2,7 milliards $ du Plan précédent qui sont devenus permanents. Les nouvelles sommes sont toutefois temporaires.

Une communauté «entendue»

Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, se sent «entendue» par le gouvernement avec ce nouveau Plan. «Lors des consultations avec la ministre, on avait identifié quatre axes et on les retrouve presque tous dans le Plan d’action!»