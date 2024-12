Remaniement ministériel: la Montréalaise Rachel Bendayan aux Langues officielles

Le portefeuille de la Sécurité publique est important dans le contexte des tarifs douaniers de 25% que le président américain désigné, Donald Trump, dit vouloir imposer sur les produits canadiens. Ottawa a annoncé plus tôt cette semaine un plan pour sécuriser la frontière et renforcer les contrôles en lien avec les demandes des États-Unis.

Cinq autres députés libéraux s’ajoutent cabinet: Terry Duguid (Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies); Darren Fisher (Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale); Ruby Sahota (Institutions démocratiques et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario) et Joanne Thompson (Aînés).

Changements de ministère

L’ex-présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, conserve les Transports et récupère le Commerce intérieur.

Gary Anandasangaree reste ministre des Relations Couronne-Autochtones, mais ajoute les Affaires du Nord et devient le ministre responsable de l’Agence canadienne de développement économique du Nord.

Steven MacKinnon, ex-ministre du Travail, devient ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre – l’ancien ministère de Randy Boissonnault – et du Travail.