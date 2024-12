Recul du français hors Québec: un déclin nuancé selon Statistique Canada

Seulement 27% des enfants admissibles qui comptaient poursuivre des études postsecondaires avaient l’intention de s’inscrire à un programme d’études en français (12%) ou bilingue (15%).

Les gouvernements et le français: un «recul sur toute la ligne»

La possibilité d’utiliser le français en milieu minoritaire auprès des administrations gouvernementales a diminué entre 2006 et 2022, passant de 60% à 42% au fédéral, de 49% à 34% au provincial et territorial, et de 44% à 36% au municipal.

Les anglophones du Québec s’en sortent environ 20% mieux pour chaque ordre de gouvernement, comparativement aux francophones en milieu minoritaire.

La proportion de francophones en situation minoritaire disant n’avoir jamais reçu de services en français de la part du gouvernement fédéral est passée de 14% à 24%.

«La FCFA trouve aberrant le constat d’un recul sur toute la ligne en matière d’accès aux services en français», dénonce la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, Liane Roy, dans un communiqué de presse.