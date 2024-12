Économie : un déficit de 62 milliards $ et silence sur les langues officielles

Un déficit de 62 milliards $ pour 2023-2024, au lieu des 40 milliards prévus, met le gouvernement libéral dans une situation plus que tendue, alors que la ministre des Finances et vice-première ministre Chrystia Freeland a démissionné avec fracas ce lundi 16 décembre, le matin du dépôt de l’Énoncé économique de l’automne.

Le document, qui fait office de mise à jour et de mini-budget pour des dépenses non incluses dans le budget du printemps, a été remis aux journalistes et experts avec plus de quatre heures de retard lors du huis clos.

La semaine précédant le dépôt de l’Énoncé économique, la désormais ex-ministre des Finances avait évité de se prononcer sur le montant du déficit, qu’elle avait dit au printemps vouloir maintenir en dessous de 40,8 milliards $.

Mais des mesures sont venues creuser le déficit, le faisant basculer à 61,9 milliards $ pour l’année fiscale 2023-2024.

Réclamations autochtones et covid

Le gouvernement justifie ce dépassement du déficit par des «provisions plus élevées que prévu» concernant les revendications des peuples autochtones «qui font l’objet de négociations avec d’autres partis ou dont les tribunaux sont saisis» et au soutien de la population et des entreprises durant la pandémie de covid.