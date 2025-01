«Forteresse Amérique-Canada»: Doug Ford persiste et signe

Les minéraux critiques tels que nickel, cobalt, lithium, graphite, platine et uranium sont nécessaires aux nouvelles technologies, «notamment les technologies militaires avancées qui définiront la sécurité géopolitique et économique pour le siècle prochain», selon Doug Ford.

«À une époque où la Chine domine la course pour contrôler ces ressources tout en restreignant leur vente et leur expédition vers les États-Unis, le Canada et l’Ontario doivent agir de toute urgence pour extraire, transformer et livrer ces minéraux aux usines qui construisent l’avenir.»

Selon le premier ministre, l’Ontario concrétise déjà sa vision d’une chaîne d’approvisionnement intégralement ontarienne pour répondre à la demande mondiale croissante de minéraux critiques nécessaires à la fabrication de technologies comme les batteries et les véhicules électriques.

Pour une nouvelle alliance

En vue de bâtir la «forteresse Amérique-Canada», l’Ontario souhaite une nouvelle alliance formelle entre les États-Unis et le Canada pour investir dans nos chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques et augmenter nos capacités de transformation.

L’Ontario propose d’accélérer les délais d’approbation réglementaire aux niveaux fédéral et provincial pour les projets miniers actuels et prévus, «en donnant la priorité aux projets qui remplacent l’approvisionnement chinois».