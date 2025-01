Doug Ford propose une alliance énergétique avec les États-Unis

Groupes de travail transfrontaliers

La province espère améliorer le réseau énergétique et électrique intégré du Canada et des États-Unis et établir des groupes de travail transfrontaliers experts dans les domaines énergétique et de la sécurité pour y parvenir, notamment.

«Nous ne pouvons y parvenir qu’en travaillant ensemble et en nous respectant mutuellement», a indiqué Doug Ford.

Cette «forteresse Am-Can» devrait être alimentée par l’énergie de tous les types qui sont produits et consommés par les deux pays, y compris celle qui provient du parc nucléaire existant de l’Ontario et de ses petits réacteurs modulaires, propose la province.

Idées ridicules

«Arrêtons de perdre du temps et d’avoir des idées ridicules comme la fusion [du Canada et des États-Unis] et concentrons-nous plutôt sur les efforts visant à restaurer la fierté du “fabriqué au Canada” et du “fabriqué aux États-Unis”», a-t-il insisté.

Doug Ford fait référence à la proposition de Donald Trump de faire du Canada le 51e état des États-Unis.