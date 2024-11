Doug Ford «optimiste» face au retour de Trump

«Les Ontariens sont déjà aux prises avec la montée en flèche des coûts de tout sous le gouvernement conservateur et le premier ministre. Je pense donc que les Ontariens ont peur en ce moment, et je le comprends, et je tiens à dire très clairement aux Ontariens que je me concentre sur la défense de l’Ontario contre tout changement majeur qui pourrait avoir un impact négatif sur notre économie, nos emplois et nos possibilités qui découleraient de cette nouvelle administration», a-t-elle affirmé.

«Ils sont très divisés, au Sud de la frontière», a quant à lui remarqué le député libéral d’Ottawa-Sud, John Fraser.

«Je pense que la leçon à tirer de tout cela, c’est que les gens veulent du changement, que leur vie est plus difficile aujourd’hui, qu’ils ont l’impression de ne pas pouvoir rattraper leur retard, qu’ils veulent quelque chose de différent. Et je pense que c’est quelque chose qui se produit ici en Ontario et partout en Amérique du Nord», a-t-il noté, disant que son parti continue de se concentrer sur «les choses qui sont les plus importantes pour les familles», comme l’économie et l’accès des Ontariens à des médecins de famille.

Le chef du Parti vert, Mike Schreiner, s’est dit hautement inquiet concernant une possible imposition de tarifs sur les produits ontariens exportés aux États-Unis, mais aussi face aux politiques d’échanges commerciaux.

«Si le nouveau président veut s’attaquer au secteur des véhicules électriques, ce pourrait être une occasion pour l’Ontario de produire encore plus de véhicules électriques, car nous savons que partout dans le monde, la demande pour la transition vers l’énergie verte est croissante», a-t-il insisté.