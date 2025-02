Élections le 27 février: qui va «protéger l’Ontario»?

Elle a accusé Doug Ford d’être un mauvais négociateur, citant le projet controversé de transformation de la Place de l’Ontario, un parc public torontois, en un mégaspa privé.

«Que vous habitiez à Windsor, à Timmins, à Thunder Bay ou à Ottawa, il prend 400$ à chacun d’entre vous pour construire son spa au centre-ville de Toronto», a-t-elle déploré.

«Est-il l’homme de la situation pour négocier contre Trump? “Hell no”», a-t-elle tempêté, disant qu’elle serait bien meilleure que M. Ford dans ce dossier.

«J’ai négocié avec des multinationales américaines, protégé des emplois, soutenu l’industrie canadienne et obtenu des salaires et des avantages sociaux plus élevés pour les travailleurs. Je suis prête à mener cette lutte pour chaque personne de cette province», a-t-elle insisté.

Marit Stiles promet que si les Ontariens votent pour son parti, plus de médecins seront embauchés, plus de logements seront construits, les écoles seront réparées, et la vie sera plus abordable.