Bientôt 5 millions d’Ontariens sans médecin de famille?

«Lorsque l’on combine une pandémie historique, qui a forcé la communauté médicale à se concentrer sur les plus malades, avec les millions d’Ontariens qui n’ont pas de médecin de famille, ça crée des retards dans les soins», soutient-il.

«Les personnes qui n’ont pas de médecin de famille s’en sortent moins bien. Elles sont plus malades, leurs maladies se déclarent plus tard et elles exercent une pression démesurée sur notre système déjà sous pression», observe le Dr Park.

L’OMA a décrit les «mesures immédiates que le gouvernement doit prendre» dans le cadre d’une nouvelle initiative, présentée mercredi, visant à mettre fin à cette «catastrophe».

Médecins de famille

Tous les Ontariens ont besoin d’un médecin de famille, estime l’organisme qui représente 43 000 médecins, y compris des étudiants et des professionnels de la santé retraités.

Pour y arriver, la province doit investir pour veiller à ce que les différents professionnels de la santé comme les médecins, mais aussi les infirmières et les pharmaciens, travaillent en équipe pour soutenir chaque patient.