Comment trouver un médecin de famille?

C’est aussi le cas pour ceux dont le médecin de famille part à la retraite. Normalement, c’est au médecin de trouver un remplaçant pour ses patients. Mais cela ne se produit pas toujours.

Médecin de famille… ou infirmière praticienne?

Le médecin de famille constitue la porte d’entrée à l’ensemble du système de santé. C’est lui qui vous oriente vers les différents spécialistes et suit votre historique de santé.

Le site web de Santé Ontario propose maintenant aux citoyens d’avoir un médecin de famille «ou une infirmière praticienne».

«Leur rôle est de plus en plus proche de celui des médecins de famille. Tout comme eux, elles apportent des soins de base au patient et les réfèrent au besoin vers des spécialistes», explique Lisa Gotell, la directrice générale de l’Entité 4 de planification pour les services de santé en français dans le Nord et l’Est de Toronto.

Et c’est vrai qu’on a rajouté les infirmières praticiennes parce qu’on manque de médecins de famille. «C’est le témoin de ce manque de médecins, et c’est pour compenser que cette profession s’est développée», confirme Lisa Gotell.