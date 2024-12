Doug Ford dévoile son plan contre les campements d’itinérants

Lois plus strictes pour éliminer les campements de sans-abri, amendes et peines de prison pour la consommation de drogues illégales en public… Alors que la crise d’itinérance explose et le nombre de tentes dans les parcs continue d’augmenter, le premier ministre ontarien Doug Ford a présenté son plan ce 12 décembre.

«Trop, c’est trop. Cela doit cesser et cela cessera. Les familles méritent de jouer et de profiter de leurs parcs sans craindre pour la sécurité de leurs enfants», a lancé le premier ministre ontarien.

Argent et pouvoirs aux villes

Il a tenu une conférence de presse à Queen’s Park pour partager les détails entourant son plan visant à démanteler les campements de sans-abri et à combattre la consommation de drogue dans les lieux publics, en donnant aux municipalités et à la police des fonds supplémentaires et des «pouvoirs législatifs renforcés».

Le premier ministre était accompagné de plusieurs maires ontariens et des ministres de la Santé, Sylvia Jones, des Affaires municipales et du Logement, Paul Calandra, du procureur général, Doug Downey, du solliciteur général, Michael Kerzner, et du ministre associé délégué à la Santé mentale et à la Lutte contre les dépendances, Michael Tibollo.

Intrusion continue

La législation présentée jeudi vise à renforcer les sanctions pour les personnes qui enfreignent à plusieurs reprises les lois sur les entrées sans autorisations, comme ceux qui emménagent dans une tente dans un parc public, en ajoutant «l’intrusion continue» comme facteur aggravant que les tribunaux prendraient en compte quand ils déterminent la peine.