L’itinérance au féminin: rendre visible l’invisible

«Elles vont privilégier des parcs publics qui ont des petites zones nature, qui ont un certain espace entre les arbres, qui ne sont pas tendus et qui sont volontairement laissés plus ou moins dans un état simili sauvage et donc les personnes vont aller avec leur tente et camper.»

Selon elle, «une femme qui se retrouve sans logement parce qu’elle fuit la violence va rarement vouloir s’approcher d’une maison d’hébergement mixte et donc elles sont doublement pénalisées, parce que les services ne sont pas à la mesure des besoins.»

Le cercle vicieux de la violence

«Une des voies du passage vers l’itinérance des femmes, c’est la question de sortir de la violence conjugale, qui les précipite finalement dans une perte de logement, la perte de chez soi. Il va y avoir des trajectoires aussi spécifiques de femmes qui vont avoir des problèmes de santé mentale qui ne sont pas pris en charge, non reconnus comme la dépression», constate Céline Bellot.

Une fois en situation d’itinérance, les femmes «vont être constamment dans l’hyper-vigilance, à essayer de s’assurer une sécurité tout en s’invisibilisant, poursuit-elle. Elles vont essayer constamment de travailler pour leur sécurité».

Même après avoir fui la violence dans leur propre foyer, ces femmes sont exposées à la violence de la rue.