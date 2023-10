Partout au pays, des municipalités dépassées par l’itinérance

La crise sanitaire et l’augmentation du coût de la vie ont marqué un tournant et fait basculer une nouvelle population dans la rue, observe Tim Richter, président-directeur général de l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance (ACMFI).

Explosion de la précarité économique

En Alberta, à Medicine Hat, première ville du pays à avoir mis un terme à l’itinérance de longue durée en 2015, la mairesse Linnsie Clark constate ce changement de visage.

«La majorité de ceux qui accèdent à nos services d’aide sont des personnes qui n’y ont jamais eu recours par le passé. On a aussi de plus en plus de problèmes de toxicomanie et de santé mentale.»

«La situation est complexe, les gens se débattent comme on n’a pas vu depuis longtemps», ajoute l’élue.

Même son de cloche du côté de St. Thomas, dans le Sud-Ouest de l’Ontario, l’une des deux municipalités canadiennes à avoir mis fin à l’itinérance des anciens combattants. «Ces derniers temps, on voit plus de gens qui ont un emploi, mais qui perdent leur logement parce qu’ils ne peuvent plus payer leur loyer», explique le maire Joe Preston.