La coupe à blanc de la forêt de la Place de l’Ontario a commencé

«C’est une journée sombre», ajoute Norm Di Pasquale.

«Moose Hollow [une partie boisée centrale de l’île Ouest] a complètement disparu, la partie boisée censée évoquer la région de l’Algonquin», regrette Norm Di Pasquale. Ce sont en tout 850 arbres qui doivent être coupé sur l’Île Ouest selon Ontario Place for All.

Un crime contre les générations futures?

«C’est absolument une honte ce que fait le gouvernement de l’Ontario», a déclaré Chris Glover, le député provincial de la circonscription Spadina-Fort York qui inclut la Place de l’Ontario. «Ils ont commencé à couper les arbres à la noirceur, car tout ce que fait ce gouvernement, c’est sous le couvert de la noirceur.»

«C’est un crime contre les générations futures», ajoute Chris Glover. «C’était une forêt au centre-ville de Toronto avec plus de 190 espèces d’oiseaux et toute sorte de faune. C’était un parc pour les gens de l’Ontario», continue Chris Glover, au bord du lagon en face de l’île Ouest en cours d’être rasée par les longs bras des engins mécaniques jaunes.

«Cela devait représenter l’ingéniosité des Ontariens, comme la technologie cinématographique Imax. Et au lieu de cela, elle est dévastée pour construire un méga-spa autrichien. Et nous les contribuables, nous allons payer la facture de cette dévastation et donner à ce méga-spa 1,5 milliard $ de nos impôts. C’est un acte absolument honteux, ce qu’il se passe en ce moment à la Place de l’Ontario», lâche Chris Glover.