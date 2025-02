La guerre tarifaire en sursis

L’imposition des tarifs douaniers par les États-Unis a pour l’instant été repoussée d’au moins 30 jours après que Justin Trudeau et Donald Trump se soient parlé deux fois le lundi 3 février.

«Le Canada met en œuvre notre plan frontalier de 1,3 milliard $ — on renforce la frontière avec de nouveaux hélicoptères, de nouvelles technologies, plus de personnel, une coordination accrue avec nos partenaires américains et plus de ressources pour lutter contre le trafic de fentanyl. Près de 10 000 agents sont et seront sur le terrain pour protéger notre frontière», indique Justin Trudeau sur Twitter/X.

Des centaines de milliards

Le Canada avait répondu à la menace d’imposition de tarifs douaniers américains en annonçant des contre-tarifs de 25% sur 155 milliards $ de produits exportés au Canada par les États-Unis. Les provinces ont aussi annoncé des mesures ciblées.

Des produits américains d’une valeur totalisant 30 milliards $ seraient taxés si les tarifs américains entraient en vigueur dans un mois. Une deuxième vague de tarifs douaniers était aussi prévue sur 125 milliards $.

Ces contre-tarifs étaient une réponse à l’annonce du samedi 1er février du président des États-Unis, Donald Trump, qui a dit vouloir imposer des tarifs douaniers de 25% sur les importations du Canada, sauf le pétrole, le gaz et l’électricité, qui seront taxés à 10% à partir du 18 février.