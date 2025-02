Les tarifs douaniers de retour dans la campagne électorale en Ontario

Elle a noté que «nous savions que cela allait peut-être se reproduire», et que Donald Trump avait déjà fait part de ses intentions d’imposer des tarifs aux pays voisins des États-Unis lors de sa campagne électorale, en novembre dernier.

«Et Doug Ford a dit qu’il l’avait soutenu à 100% pendant cette élection», a-t-elle rappelé, faisant allusion aux commentaires que le premier ministre sortant a tenus, la semaine dernière.

«Je ne pense donc pas que nous puissions faire confiance à Doug Ford pour défendre les Ontariens et pour protéger tous nos emplois et défendre nos travailleurs et nos collectivités», a conclu Marit Stiles.

Pris au dépourvu

La cheffe libérale Bonnie Crombie a elle aussi réitéré les propos de Doug Ford à l’endroit de Donald Trump.

«La vérité, c’est qu’il a été pris au dépourvu parce qu’il n’a pas protégé notre économie, il n’a pas diversifié nos échanges commerciaux, ni nos partenaires commerciaux, ni travaillé à réduire les barrières interprovinciales. Il n’a pas protégé nos emplois. Le seul emploi que Doug Ford veut protéger, c’est le sien», a-t-elle déploré.