Ce qu’il faut savoir sur les élections en Ontario

Les grands enjeux

Les sondages les plus récents, y compris ceux des firmes Mainstreet et Léger, placent la santé et le coût de la vie au haut de la liste des priorités des Ontariens.

L’Association médicale de l’Ontario estime qu’il y a 2,5 millions de personnes dans la province qui n’ont pas accès à un médecin de famille, et les inquiétudes concernant la «médecine de couloirs» persistent.

Par ailleurs, la pénurie de logements a été un élément central de la campagne électorale de 2022.

Les Progressiste-Conservateurs ont fait campagne en promettant de construire 1,5 million de nouveaux logements d’ici 2031, un nombre basé sur la recommandation d’un groupe de travail sur l’accessibilité au logement de la province.

N’empêche, depuis qu’il a fait cette promesse, le gouvernement Ford n’a pas réussi, d’année en année, à atteindre ses objectifs en matière de logement.