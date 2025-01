L’Ontario en campagne électorale

Le premier ministre de l’Ontario Doug Ford a obtenu de la lieutenante-gouverneure Edith Dumont la dissolution de l’Assemblée législative, mardi, pour déclencher des élections anticipées le 27 février.

Mercredi est donc le «jour 1» de la première campagne électorale d’hiver depuis 1981 en Ontario.

En route vers le bureau de Mme Dumont, Doug Ford a lancé qu’il veut «protéger l’Ontario», révélant ainsi le slogan de campagne du Parti progressiste-conservateur.

Un mandat «fort»

Le premier ministre plaide qu’il a besoin d’un mandat «fort» de la part des Ontariens pour se défendre contre les menaces tarifaires du président américain Donald Trump.

La cheffe néo-démocrate Marit Stiles, la cheffe libérale Bonnie Crombie et le chef du Parti vert Mike Schreiner ont tous déclaré que le déclenchement d’élections plus d’un an avant la date prévue, soit juin 2026, était une perte de temps et d’argent.