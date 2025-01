Élections en Ontario: «Restez aux aguets»

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, dont le gouvernement est majoritaire, persiste et signe: pour se défendre contre Donald Trump, la population doit le lui en donner le mandat.

«Restez aux aguets», a répondu mercredi le premier ministre de l’Ontario, quand une journaliste lui a demandé s’il allait déclencher des élections anticipées, la semaine prochaine.

«Nous avons besoin d’un mandat de la part de la population pour possiblement dépenser des milliards de dollars et protéger les entreprises, et protéger les communautés, et il n’y a qu’un seul groupe qui puisse donner ce mandat, et c’est la population», a-t-il réitéré en mêlée de presse.

Le gouvernement progressiste-conservateur, majoritaire à l’Assemblée législative de l’Ontario, estime avoir besoin de l’appui renouvelé de la population pour faire face au président américain, qui prévoit imposer des tarifs douaniers de 25% sur les produits canadiens dès le 1er février.

Or, la question lui a été posée à nouveau alors que des rumeurs de scrutin anticipé ont commencé à circuler à Queen’s Park il y a plusieurs mois déjà, avant même que le président américain Donald Trump soit réélu, en novembre dernier.