Guerre tarifaire: une occasion à saisir pour les communautés d’affaires francophones

Il ne faut jamais gaspiller les opportunités qu’offre une crise. Ainsi, malgré son lot de défis, la guerre tarifaire présente une occasion pour la francophonie canadienne de dynamiser et structurer son économie en misant sur le développement de corridors de commerce à travers les provinces et les territoires au Canada, et même à l’international.

On parle beaucoup ces jours-ci d’achat local et de commerce interprovincial pour contrer les impacts de la situation actuelle. Dans ce contexte, les quelque 70 000 entreprises issues des communautés francophones en situation minoritaire peuvent agir comme maillons d’une même chaîne pour aider à tirer les communautés et l’économie tout entière vers le haut.

Grâce à son réseau pancanadien, le RDÉE Canada travaille activement depuis plus de 30 ans pour soutenir les communautés francophones à travers le pays et favoriser leur développement économique. Nous appelons aujourd’hui la communauté d’affaires à faire preuve de solidarité dans le développement de corridors commerciaux francophones, tant au Canada qu’à l’international, afin de faciliter la libre circulation des biens, des services et de la main-d’œuvre.

Que ce soit par des missions commerciales, le tourisme ou encore en favorisant les échanges et le réseautage entre les entreprises francophones et bilingues, profitons de cette occasion pour bâtir ensemble un corridor économique solide et renforcer l’économie francophone au Canada.

Favoriser le libre-échange interprovincial

Maximiser le potentiel du commerce interprovincial francophone passe avant tout par l’élimination des barrières aux commerces intérieurs pour faciliter la circulation des biens et services afin de favoriser le libre-échange interprovincial.