Quand le Canada imposait des tarifs aux États-Unis

Le Canada et les États-Unis sont en pleine guerre économique. Le libre-échange n’existe plus. D’importants tarifs sur les biens sont imposés. Le commerce entre les provinces est encouragé. Et on craint que le grand voisin n’englobe le Canada. Bienvenu en 1878.

Les similitudes entre la relation du Canada et des États-Unis d’aujourd’hui et celle du 19e siècle sont frappantes. Sauf que l’instigateur des tarifs à l’époque était… le Canada. Des tarifs qui allaient perdurer à divers niveaux jusqu’à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C’était l’époque de la «Politique nationale» de John A. Macdonald.

Avant les tarifs, la réciprocité

L’histoire des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis est complexe. L’idée d’instaurer une certaine «réciprocité», ou un libre-échange, entre les deux pays, gagne du terrain dans les années 1840 et 1850, particulièrement dans le Canada-Ouest (aujourd’hui l’Ontario) et les colonies britanniques des Maritimes, surtout celle du Nouveau-Brunswick.

À l’époque, le Canada était encore une colonie britannique, et la décision du Royaume-Uni d’éliminer plusieurs mesures économiques qui favorisaient ses colonies change la donne. L’abandon des lois britanniques sur les céréales (Corn Laws), qui accordaient un prix avantageux à ces denrées canadiennes, fait particulièrement mal.

Pour l’union du Canada et des États-Unis

D’importants gens d’affaires du Québec réagissent en formant un mouvement pour l’union du Canada et des États-Unis. Cet effort prend fin lorsque les deux pays signent, en 1854, un Traité de réciprocité.