Le Canada a besoin d’une nouvelle commission d’enquête sur l’avenir économique

Dans les années 1980, l’Internet n’existait pas et la question des changements climatiques commençait à peine à être abordée. On s’inquiétait alors des pluies acides et de la couche d’ozone, et non du réchauffement du climat.

Une Commission royale d’enquête sur l’avenir économique du Canada permettrait donc à l’ensemble du pays de réfléchir à ces questions et de discuter de pistes de solution.

Elle permettrait aussi d’analyser les effets de l’ALÉNA, ce que nous avons oublié de faire. A-t-on obtenu ce que nous espérions? Le libre-échange profite-t-il à tous? Est-il encore pertinent dans un contexte de crise climatique? De tensions militaires? Et ainsi de suite.

Il reste à voir quel premier ministre serait tenté de lancer un tel exercice de réflexion. Car ce ne sera pas de tout repos. Encore une fois, il y aura des gagnants et des perdants. Sommes-nous prêts à mener un tel exercice?