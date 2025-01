Haïti: soutenir les jeunes entrepreneurs, garants de l’économie durable

CEDDEA

John-Milton Volmar, agronome, entrepreneur vert, est le PDG du Centre Éducatif pour le Développement Durable et l’Épanouissement de l’Agriculture (CEDDEA) basé à Saint-Raphaël, Nord d’Haïti, qu’il a fondé en 2021.

Le CEDDEA a initié le projet Développement Durable de l’Élevage de Pintades pour la Sécurité Alimentaire et la Création d’Emplois à Saint-Raphaël mis en œuvre par l’ONG Hope Land Haiti en partenariat avec Jeunes Engagés d’Haïti pour les Objectifs de Développement Durable (JEHODD) visant à promouvoir la sécurité alimentaire tout en créant des opportunités d’emploi durable dans la région de Saint-Raphaël.

Les produits et services incluent l’élevage et la vente de pintades pour répondre aux besoins du marché local; la formation des jeunes et des agriculteurs aux pratiques d’élevage durable; et la promotion de l’agroécologie pour une agriculture respectueuse de l’environnement.

«Le PIGraN a été essentiel pour structurer notre projet à long terme avec le soutien de HOPE LAND HAITI et JEHODD; transformer l’élevage de pintades en une solution durable; améliorer la sécurité alimentaire et créer des emplois. Nous permettant de renforcer nos capacités et d’amplifier notre impact sur la communauté», selon John-Milton Volmar.

Une nouvelle cohorte 2025 se joindra bientôt au programme Incubateur et Accélérateur d’entreprises du PIGraN. Les projets retenus seront publiés le 20 janvier prochain.