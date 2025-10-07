Rassemblement citoyen: une nouvelle force pour transformer Haïti

Le 16 septembre dernier, à l’Hôtel Montana, Port-au-Prince, devant une assemblée en présentiel et virtuelle de citoyens connectés depuis plusieurs pays, le Rasanbleman Sitwayen (Rassemblement citoyen) a franchi une étape décisive: son lancement officiel.

Rappelons que le Rasanbleman Sitwayen regroupe trois organisations haïtiennes, fers de lance d’un nouveau mouvement citoyen pour la paix et la sécurité en Haïti:

Démarches citoyennes pour le rétablissement de l’État-Nation Ayisyen

Initiative citoyenne en faveur de la sécurité et la paix (ICiSP)

Konbit Sitwayen Konsene (KOSIKO)

Dans un pays où l’État peine à assurer ses missions fondamentales, cette initiative citoyenne s’imposerait comme une réponse concrète à la paralysie institutionnelle et à la crise sécuritaire profonde qui accable la nation.

«L’Haïti que nous voulons est celle où chaque personne trouve pleinement sa place», déclare Rasanbleman Sitwayen.

«Nous ne sommes plus dans l’attente, nous sommes dans l’action», rappellent les instigatrices du Rasanbleman, Sandra Jean-Gilles, présidente de ICiSP, socio-économiste et professeure à l’Institut des Sciences, des Technologies et des Études avancées d’Haïti (ISTEAH), et Ginette Pérodin-Mathurin, ingénieure civile et sanitaire.