Rassemblement citoyen: une nouvelle force pour transformer Haïti

Haiti Rassemblement citoyen
En prélude à la cérémonie du lancement de Rasanbleman Sitwayen (Rassemblement citoyen), l’Empereur Jean-Jacques Dessalines, le père de la nation haïtienne, délivre son message. Photo: Pascale Théodate
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 07/10/2025 par Annik Chalifour

Le 16 septembre dernier, à l’Hôtel Montana, Port-au-Prince, devant une assemblée en présentiel et virtuelle de citoyens connectés depuis plusieurs pays, le Rasanbleman Sitwayen (Rassemblement citoyen) a franchi une étape décisive: son lancement officiel.

Rappelons que le Rasanbleman Sitwayen regroupe trois organisations haïtiennes, fers de lance d’un nouveau mouvement citoyen pour la paix et la sécurité en Haïti:

  • Démarches citoyennes pour le rétablissement de l’État-Nation Ayisyen
  • Initiative citoyenne en faveur de la sécurité et la paix (ICiSP)
  • Konbit Sitwayen Konsene (KOSIKO)
Haiti Rassemblement citoyen
Moment d’échange avec les participants au lancement du programme. Photo: Pascale Théodate

Dans un pays où l’État peine à assurer ses missions fondamentales, cette initiative citoyenne s’imposerait comme une réponse concrète à la paralysie institutionnelle et à la crise sécuritaire profonde qui accable la nation.

«L’Haïti que nous voulons est celle où chaque personne trouve pleinement sa place», déclare Rasanbleman Sitwayen.

«Nous ne sommes plus dans l’attente, nous sommes dans l’action», rappellent les instigatrices du Rasanbleman, Sandra Jean-Gilles, présidente de ICiSP, socio-économiste et professeure à l’Institut des Sciences, des Technologies et des Études avancées d’Haïti (ISTEAH), et Ginette Pérodin-Mathurin, ingénieure civile et sanitaire.

Publicité

«Reprendre en main notre avenir, ensemble et debout. L’Haïti de demain se construit aujourd’hui», réitère l’organisation KOSIKO.

En marge de la cérémonie, trois des quatre panélistes: Sandra Beauvil, Max Larson, Ginette Pérodin Mathurin. Photo: Pascale Théodate.

Vigie citoyenne

Le Rasanbleman se positionne en dehors de toute logique partisane. Sa raison d’être se veut d’incarner une vigie citoyenne qui:

  • exige l’imputabilité des dirigeant/es politiques;
  • formule des propositions destinées à restaurer l’État de droit;
  • mobilise la société civile autour de solutions concrètes et réalisables.

Il aspire à mettre en œuvre sa vision à travers des actions concrètes, participatives et adaptées aux réalités locales, afin de renforcer l’engagement citoyen, la solidarité communautaire et l’impact social.

Ses valeurs «Intégrité, Inclusion, Responsabilité collective» tracent la voie d’un renouveau de la conscience civique, loin des calculs politiciens et des querelles de pouvoir.

Haïti
Le Rasanbleman vise à engager les Haïtiens dans la réalisation d’un plan pour la paix et la sécurité durables en Haïti. Photo ICiSP.

Réseau citoyen en pleine expansion

Depuis sa création en août dernier, le mouvement rassemble déjà plus de 240 membres actifs, ainsi que les 480 associations paysannes affiliées à KOSIKO, témoignant de la diversité de la société haïtienne:

Publicité
  • des leaders de la diaspora engagés pour le développement de leur pays d’origine;
  • des universitaires et intellectuels mobilisés au service de l’expertise nationale;
  • des jeunes professionnels porteurs d’un souffle nouveau;
  • des représentants d’organisations de la société civile;
  • des citoyens de toutes origines, unis par le même idéal de transformation.

«J’ai rejoint le Rasanbleman parce que j’en avais assez de subir. Il est temps de devenir actrice du changement», affirme Pascale, membre fondatrice.

«Le 16 septembre, j’ai senti que quelque chose changeait», renchérit Michaëlle, participante venue au lancement depuis Carrefour. «Ce n’était pas seulement une cérémonie, c’était un appel: un appel à sortir du silence, à reprendre notre place dans la construction du pays. Le Rasanbleman m’a donné des outils, une voix, une direction. Pour la première fois, je me suis vue comme actrice du changement, non plus simple spectatrice.»

Le Rasanbleman veut transcender les clivages sociaux, idéologiques et géographiques pour créer une dynamique d’unité nationale.

Le Rasanbleman regroupe des Haïtiens en Haïti et de la diaspora. Photo: ICiSP

Vers un gouvernement de sauvetage national

Dès son lancement, le Rasanbleman Sitwayen a déployé une stratégie d’intervention structurée autour de quatre axes majeurs:

• Surveillance citoyenne: mise en place d’un Observatoire de la paix et de la sécurité, chargé de documenter, d’analyser et d’alerter sur l’évolution de la situation nationale.

Publicité

• Influence politique: élaboration d’un plaidoyer institutionnel auprès des décideurs afin de promouvoir les réformes indispensables à une gouvernance efficace et responsable.

• Mobilisation populaire: organisation de forums départementaux et de campagnes de sensibilisation visant à éveiller, structurer et amplifier la conscience citoyenne.

• Rayonnement international: consolidation de partenariats stratégiques avec les communautés de la diaspora et les organisations internationales soucieuses de contribuer au redressement d’Haïti.

Dès ce mois d’octobre, le mouvement lancera une série d’initiatives en Haïti et dans la diaspora afin de présenter une nouvelle feuille de route consacrant la caducité du Conseil présidentiel de transition et proposant les éléments fondamentaux d’un gouvernement de sauvetage national.

Armoiries d'Haiti
Les armoiries d’Haïti.

Reprendre son destin en main

L’engagement citoyen commence par un geste simple: remplir le formulaire d’adhésion disponible sur le site du mouvement: rasanblemansitwayen.ht

Publicité

«Cette plateforme offre à chaque Haïtienne et à chaque Haïtien, où qu’il ou elle se trouve, la possibilité de contribuer à la renaissance de son pays», cite le Rasanbleman.

Le lancement de Rasanbleman Sitwayen symbolise «l’émergence d’une société civile consciente, structurée et déterminée à reprendre son destin en main».

Dans un contexte de défis multiples, ce mouvement apporte ce qui faisait cruellement défaut: une force citoyenne capable de veiller, de proposer et d’agir. «Le temps de l’attente est révolu. L’heure de l’action citoyenne a sonné», préconise l’organisation.

(Cet article fait suite à la récente publication de l’article Mouvement citoyen pour la paix et la sécurité en Haïti (1) tel qu’annoncé par le Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti Nouvelle (GRAHN-Monde) dans le cadre de sa campagne de solidarité internationale avec Haïti lancée ce 6 septembre.)

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur