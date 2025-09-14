Mouvement citoyen pour la paix et la sécurité en Haïti (1)

En mai 2025, des patriotes convaincus, vivant en Haïti et dans la diaspora, ont entrepris de rallier le peuple haïtien «afin de porter secours à la patrie en danger et de permettre au pays de retrouver sa dignité». Ils ont, pour cela, amorcé l’Initiative citoyenne en faveur de la sécurité et la paix (ICiSP).

L’ICiSP est une organisation sociale, apolitique, sans but lucratif, dont le Manifeste, alimenté sur une longue période par ces patriotes engagés, affirme que «la solution au problème d’insécurité en Haïti doit provenir du peuple haïtien, avec l’appui de ses vrais alliés».

Elle s’engage à restaurer la paix en Haïti en mobilisant la population haïtienne et ses amis pour soutenir l’État dans la lutte contre l’insécurité. Toute personne physique ou morale animée du même désir que l’ICiSP peut se joindre à sa mission.

Droit à la paix et à la sécurité

«Pour autant qu’on puisse prévoir l’avenir, ce qu’on voit poindre à l’horizon en Haïti, c’est l’enfermement de la société dans un dilemme où elle aurait à choisir entre la prise du pouvoir par les gangs et l’obligation d’une tutelle pour nous libérer de ce pouvoir ignoble», cite le Manifeste de l’ICiSP.

Face à cette réalité, l’organisation revendique essentiellement «le droit pour le peuple haïtien de vivre dignement, en paix et en sécurité, sur la terre héritée des ancêtres». Ce que veulent les patriotes haïtiens, c’est qu’on les laisse libres et tranquilles pour prendre leur destin en main. Ils ne veulent plus être repoussés partout et être bousculés dans leur propre pays par ceux-là mêmes qui les repoussent chez eux.