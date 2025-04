Haïti: promouvoir et favoriser l’agriculture familiale

«Konbit Peyizan Grandans (Regroupement des paysans de la Grand ‘Anse) vise à devenir l’une des principales organisations paysannes de référence dans la Grand’Anse», la pointe Sud-Ouest d’Haïti, cite l’anthropologue, sociologue et travailleur social, co-fondateur et coordonnateur exécutif de KPGA, Nicossa Paulemont.

Créée en 1998, KPGA est une organisation haïtienne sans but lucratif établie à Buvette, une banlieue de la ville de Jérémie, une section de la nouvelle commune de Marfranc.

Elle intervient dans les domaines de l’agriculture familiale et l’agro-écologie, l’économie sociale et solidaire, le renforcement organisationnel, les droits de la femme et la gestion des risques et désastres.

«Nos valeurs Moralité, Transparence, Honnêteté, Solidarité, Justice sociale guident nos interventions», précise Nicossa Paulemont à l-express.ca.

Développer l’économie solidaire

KPGA a pour objectif de contribuer au développement de l’agriculture familiale et l’agro-écologie dans la Grand’Anse.