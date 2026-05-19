La diaspora haïtienne en Ontario, essentielle à la relance d’Haïti

Armoiries d'Haiti
Les armoiries d'Haïti: un palmier surmonté du bonnet de la liberté, ombrageant de ses feuilles un trophée d’armes, avec la devise L’Union fait la Force.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 19/05/2026 par Annik Chalifour

Cet article propose une rétrospective consacrée aux multiples actions menées par la diaspora haïtienne en Ontario, une ressource humaine et patrimoniale essentielle en appui au développement durable d’Haïti.

Je me base sur ma chronique sur Haïti rendue possible grâce à mon réseau élargi de contacts parmi la diaspora haïtienne ainsi qu’en Haïti. Un autre article porte sur la diaspora haïtienne au Québec.

Tout pays sur cette Terre que nous partageons ne peut évoluer en isolation de notre Monde. La diaspora haïtienne – solidairement mobilisée – peut (et doit) contribuer à créer, maintenir, accroître les partenariats pertinents nécessaires afin d’assurer la vitalité sociale, économique et culturelle d’Haïti.

Voici un tour d’horizon.

Ontario

créole
Éric Pierre.

Dr Éric Pierre: consul honoraire d’Haïti à Toronto, ex président-fondateur de l’organisme torontois Pierspective Entraide Humaniyaire (PEH) engagé envers l’appui aux secours d’urgence et projets de développement en Haïti en matière d’éducation et de formation. PEH appuie diverses œuvres sociales dans la région de Toronto, notamment en collaboration avec la Fondation Sylvenie Lindor.

Publicité
Karine Morin
Karine Morin.

Karine Morin: première francophone afrodescendante juge de paix en Ontario et au Canada, récipiendaire de prestigieux prix, engagée envers la justice sociale. Vaste expérience en gestion d’organismes franco-ontariens. Contributrice à la promotion du patrimoine culturel haïtien: Jacmel. Citons qu’aujourd’hui la Cour de justice de l’Ontario comprend environ quatre ou cinq juges de paix d’origine haïtienne, dont Judith Montreuil chargée de la formation.

Amikley Fontaine, Sylvenie Lindor, jeunes Noirs
Amikley Fontaine.

Amikley Fontaine: PDG-fondateur de la Fondation Sylvenie Lindor. Reconnu par la Chambre des communes du Canada pour son engagement social, son soutien aux jeunes immigrants, à la communauté noire du Canada, à la francophonie ainsi qu’au multiculturalisme canadien. Leader communautaire récipiendaire de plusieurs prix honorant son appui à la francophonie ontarienne, dont le Prix de la Francophonie de l’Ontario 2022. Ardent promoteur du Mois du patrimoine haïtien.

Marlène Thélusma Rémy.

Marlène Thélusma Rémy: experte dans le domaine du travail social, ancienne professeure au Collège Boréal de Toronto. Autrice. Implication sociocommunautaire auprès de plusieurs organismes à but non lucratif. PDG-fondatrice de Kay Créole d’Entraide et de Services Professionnels (KCESP) et CaringPLUS Inc. Vice-présidente du CA de Pierspective Entraide Humanitaire (PEH). Médaillée du couronnement du Roi Charles III (2025).

Diaspora haitienne
Gabriel Osson.

Gabriel Osson: écrivain, artiste visuel, président de l’Association Haïti-Futur Canada, président de la Coopérative radiophonique de Toronto (CHOQ FM), membre du CA de la Fondation américaine Trees That Feed Foundation., Pédagogue engagé. Membre organisateur du Groupe de travail en appui à Haïti (GTAH) créé à la suite du séisme de 2010.

Marie Jennyne Mayard.

Marie Jennyne Mayard: PDG-fondatrice du Festival Kompa Zouk Ontario dédié à promouvoir les cultures antillaises depuis 2010, notamment la culture haïtienne. Le Festival permet d’élargir nos connaissances sur le vaste monde créole, tout en faisant «découvrir les cultures francophones des Caraïbes, un enjeu primordial pour la reconnaissance et l’inclusion culturelles». Désignée parmi les 100 femmes noires inspirantes du 21e siècle au Canada. Récipiendaire 2026 du Regroupement Jeunesse en Action.

Publicité
créole
Dave Champagne.

Dave Champagne, MBA: PDG-fondateur de la Coalition Créole Ontario engagé envers la valorisation des contributions de la diaspora créole (Gala Ubuntu), la promotion de l’histoire d’Haïti dont les proclamations du 18 mai Jour du Drapeau d’Haïti et du 7 avril Journée de Toussaint Louverture, région de Durham, et du patrimoine culturel haïtien, notamment le projet de l’érection d’une statue de Suzanne Simon Baptiste Louverture en France visant à souligner l’héritage des figures historiques haïtiennes en collaboration avec Gabriel Osson.

Naromie Azar Charles.

Naromie Azar Charles: experte RH et entrepreneure engagée. PDG-fondatrice du Regroupement des organismes haïtiens pour des actions communautaires à haute valeur ajoutée (REGOHVA) chargé d’accueillir les nouveaux immigrants, de promouvoir l’inclusion, de faire connaître la culture haïtienne et son histoire, d’appuyer l’éducation en Haïti. Fondatrice de l’entreprise OBANAMI Transport & Multi Services INC. Administratrice, Minorités Raciales et Ethnoculturelles (MREF). Membre du CA de l’Assemblée de la Francophonie de l’Ontario (AFO).

immigration francophone CLIF Peel-Halton Antoine Dérose Boréal
Antoine Dérose.

Antoine Dérose: expert dans les domaines du travail social, de la santé mentale et de l’éducation, ayant servi comme consultant bilingue au Centre de toxicomanie et de santé mentale et professeur au Collège Boréal (Travail social, Entrepreneuriat social). Co-fondateur de Point Ancrage Jeunesse. Ex-président, actuel membre du CA de Pierspective Entraide Humanitaire. Participation au projet Stop Racisme avec CHOQ-FM.

Haiti UEH
Jean-Jacques Rousseau.

Dr Jean-Jacques Rousseau MBA, MA: professeur de Philosophie des Sciences et d’Intelligence artificielle à l’École normale supérieure de l’Université d’État d’Haïti et directeur académique de la Schulich Business Excellence Academy à la Schulich School of Business de l’Université York. Fondateur de Lekòl Ayiti A : The Toronto Haiti Summer School, une initiative réunissant universitaires, décideurs, leaders communautaires et membres de la diaspora afin d’explorer l’interface entre politiques publiques fondées sur des données probantes, relations Haïti–Canada et diplomatie du savoir.

Radio-Canada
Francesca Mérentié.

Francesca Mérentié: journaliste à Radio-Canada œuvrant auprès des communautés culturelles du Grand Toronto. Animatrice radio et télévision depuis plus de 15 ans. Débute sa carrière en Ontario dans Flip à TFO. Avant d’immigrer au Canada, elle a animé l’émission À Coeur Ouvert à Radio-Ibo, Port-au-Prince, menant parallèlement une carrière de comédienne. Ancienne étudiante du Petit Conservatoire de Daniel Marcelin, Co-fondatrice de la Compagnie Théâtre Créole. 

Publicité

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur