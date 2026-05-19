La diaspora haïtienne en Ontario, essentielle à la relance d’Haïti

Cet article propose une rétrospective consacrée aux multiples actions menées par la diaspora haïtienne en Ontario, une ressource humaine et patrimoniale essentielle en appui au développement durable d’Haïti.

Je me base sur ma chronique sur Haïti rendue possible grâce à mon réseau élargi de contacts parmi la diaspora haïtienne ainsi qu’en Haïti. Un autre article porte sur la diaspora haïtienne au Québec.

Tout pays sur cette Terre que nous partageons ne peut évoluer en isolation de notre Monde. La diaspora haïtienne – solidairement mobilisée – peut (et doit) contribuer à créer, maintenir, accroître les partenariats pertinents nécessaires afin d’assurer la vitalité sociale, économique et culturelle d’Haïti.

Voici un tour d’horizon.

Ontario

Dr Éric Pierre: consul honoraire d’Haïti à Toronto, ex président-fondateur de l’organisme torontois Pierspective Entraide Humaniyaire (PEH) engagé envers l’appui aux secours d’urgence et projets de développement en Haïti en matière d’éducation et de formation. PEH appuie diverses œuvres sociales dans la région de Toronto, notamment en collaboration avec la Fondation Sylvenie Lindor.