La diaspora haïtienne en Ontario, essentielle à la relance d’Haïti

Cet article propose une rétrospective consacrée aux multiples actions menées par la diaspora haïtienne en Ontario, une ressource humaine et patrimoniale essentielle en appui au développement durable d’Haïti.
Je me base sur ma chronique sur Haïti rendue possible grâce à mon réseau élargi de contacts parmi la diaspora haïtienne ainsi qu’en Haïti. Un autre article porte sur la diaspora haïtienne au Québec.
Tout pays sur cette Terre que nous partageons ne peut évoluer en isolation de notre Monde. La diaspora haïtienne – solidairement mobilisée – peut (et doit) contribuer à créer, maintenir, accroître les partenariats pertinents nécessaires afin d’assurer la vitalité sociale, économique et culturelle d’Haïti.
Voici un tour d’horizon.
Ontario
Dr Éric Pierre: consul honoraire d’Haïti à Toronto, ex président-fondateur de l’organisme torontois Pierspective Entraide Humaniyaire (PEH) engagé envers l’appui aux secours d’urgence et projets de développement en Haïti en matière d’éducation et de formation. PEH appuie diverses œuvres sociales dans la région de Toronto, notamment en collaboration avec la Fondation Sylvenie Lindor.
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Karine Morin: première francophone afrodescendante juge de paix en Ontario et au Canada, récipiendaire de prestigieux prix, engagée envers la justice sociale. Vaste expérience en gestion d’organismes franco-ontariens. Contributrice à la promotion du patrimoine culturel haïtien: Jacmel. Citons qu’aujourd’hui la Cour de justice de l’Ontario comprend environ quatre ou cinq juges de paix d’origine haïtienne, dont Judith Montreuil chargée de la formation.
Marlène Thélusma Rémy: experte dans le domaine du travail social, ancienne professeure au Collège Boréal de Toronto.Autrice. Implication sociocommunautaire auprès de plusieurs organismes à but non lucratif. PDG-fondatrice de Kay Créole d’Entraide et de Services Professionnels (KCESP) et CaringPLUS Inc. Vice-présidente du CA de Pierspective Entraide Humanitaire (PEH). Médaillée du couronnement du Roi Charles III (2025).
Naromie Azar Charles: experte RH et entrepreneure engagée. PDG-fondatrice du Regroupement des organismes haïtiens pour des actions communautaires à haute valeur ajoutée (REGOHVA) chargé d’accueillir les nouveaux immigrants, de promouvoir l’inclusion, de faire connaître la culture haïtienne et son histoire, d’appuyer l’éducation en Haïti. Fondatrice de l’entreprise OBANAMI Transport & Multi Services INC. Administratrice, Minorités Raciales et Ethnoculturelles (MREF). Membre du CA de l’Assemblée de la Francophonie de l’Ontario (AFO).
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