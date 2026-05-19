La diaspora haïtienne au Québec, essentielle à la relance d’Haïti

Haïti, diaspora haïtienne
Créé en 1803, le drapeau d'Haïti a été adopté dès 1820 et officialisé en 1843. Il avait été remplacé par un drapeau rouge et noir sous la dictature des Duvalier de 1964 à 1986. Il a été réhabilité dans la constitution de 1987.
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Publié 19/05/2026 par Annik Chalifour

Voici un aperçu des actions menées par la diaspora haïtienne au Québec, tirées de ma chronique sur Haïti. Cet article accompagne ma rétrospective portant sur les activités diasporiques de la communauté haïtienne en Ontario.

Québec

Haïti
Dr Samuel Pierre.

Dr Samuel Pierre: professeur titulaire au Département de génie informatique et génie logiciel à la Polytechnique de Montréal. Expert de réputation internationale dans les domaines des technologies de l’information. Président co-fondateur du GRAHN-Monde ayant créé notamment l’Institut des sciences, des technologies et des études avancées d’Haïtil (ISTEAH), le Pôle d’innovation du Grand Nord (PIGraN), le Centre de santé communautaire AMHE-GRAHN. GRAHN-Monde appelle à la solidarité internationale avec Haïti.

diaspora haïtienne
Jocelin Dupenor.

Jocelin Dupenor: directeur du Pôle d’innovation du Grand Nord (PIGraN) lancé en 2013 à Génipailler, commune de Milot, département du Nord d’Haïti, sous les auspices du GRAHN-Monde, dont la mission consiste à appuyer l’entrepreneuriat – nouveaux entrepreneurs et déjà en affaires – garant du développement socioéconomique durable en Haïti. M. Dupenor est un professionnel œuvrant comme Product Owner chez Exo – Réseau de transport métropolitain à Longueuil.

Haïti, jardin botanique
Alex Milhomme.

Alex Milhomme: PDG-Fondateur du Jardin Botanique Ouanaminthe (JBO) engagé envers la protection et la valorisation de la diversité biologique en Haïti, le renforcement de l’autonomie financière et la sécurité alimentaire des agricultrices, le reboisement. Le Plan Climat 2025-2030 du JBO vise à renforcer la biodiversité locale, restaurer des espaces dégradés et soutenir la résilience des communautés haïtiennes face aux changements climatiques. Alex Milhomme est directeur adjoint au Centre de services scolaires de Laval.

diaspora haïtienne
Patrick Louis.

Patrick Louis: secrétaire des relations publiques auprès de l’Association de la Jeunesse Progressiste de Vialet (AJPV) porteuse du projet Pôle touristique CABAN visant à valoriser le patrimoine nippois, tout en assurant la relève socioéconomique de la région Bas Nippes et l’autonomisation de ses communautés. Patrick Louis est conseiller bancaire établi à Montréal.

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diaspora haïtienne
Jean-Claude Magny.

Jean-Claude Magny: professeur, clinicien, chercheur et auteur. Membre fondateur du Collectif Tous Ensemble (CTE) concerné par le développement du Grand-Nord d’Haïti. Coordonnateur du réseau international des Clubs-santé comptant une annexe en Haïti. Le CTE en partenariat avec Les Clubs-santé, a notamment publié en 2025 le livre L’urgence d’agir: pour un dialogue national et un développement durable de la République d’Haïti.

Diaspora haitienne
Ralph Civil.

Ralph Civil: PDG de la Compagnie Théâtre Créole des arts et la culture de la diversité au Canada. Directeur artistique des festivals de la Compagnie notamment FETHECOMNOIRS célébrant les artistes afrodescendants; le FestiThéâtreCréole dédié aux artistes d’origine créole du Canada et à l’international; Absolument Femmes permettant la reconquête de la scène pour les femmes artistes et artisanes. Dramaturge et metteur en scène ayant signé récemment plusieurs œuvres du Frankétienne incluant Bobomasouri, Foukifoura.

Haïti
Frantz Voltaire.

Frantz Voltaire: DG et co-fondateur avec l’actuel président chercheur et professeur Rulx Léonel Jacques du Centre international de documentation et d’information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne (CIDIHCA), le seul centre de recherche francophone sur les communautés noires au Canada. Intellectuel engagé, auteur-conférencier au Salon du livre haïtien de Paris, chercheur, historien «porteur de mémoire», professeur en Haïti, au Mexique, au Chili et à Montréal.

Haïti
Daniel Godefroy.

Daniel Godefroy: consultant-expert en technologies de l’information et comptabilité, formateur du CIDIHCA, activement engagé dans la formation à l’entrepreneuriat et à la participation citoyenne auprès des communautés haïtiennes.

diaspora haïtienne
Café cerise d’Haïti.

La Coopérative nOula basée à Chicoutimi au Québec, importe d’Haïti du café  via un vaste réseau d’entrepreneurs sociaux d’Haïti, du Québec, de l’Ontario, des États-Unis et de la France ayant bâti une chaîne d’approvisionnement 100% coop entre Haïti et l’Amérique du Nord. Citons également l’entreprise Café 509 collaborant avec la Coopérative CACGAVA, Nord d’Haïti.

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diaspora haïtienne
Rudolf Dérose, Jean François Tardieu et Charlot Murat, membres d’Éveil Grand Sud., Journées internationales de la diaspora, 2025, Montréal.

L’organisation haïtienne Éveil Grand Sud (EGS) a pris part aux Journées Internationales de la diaspora d’Haïti 2025 à Montréal. EGS promeut l’autonomie de la région du Grand Sud d’Haïti afin d’assurer son développement durable. L’entrepreneur Rudolf Dérose, secrétaire général de EGS – aujourd’hui basé en Floride – a participé à plusieurs évènements promotionnels tenus à Montréal, Québec et Ottawa visant à faire connaître et valoriser le patrimoine environnemental et caféier d’Haïti.

Cette rétrospective (parties 1 et 2) représente l’un des multiples potentiels d’Haïti, en temps de paix, de saine gouvernance et d’interaction constructive avec le Monde

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