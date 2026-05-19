La diaspora haïtienne au Québec, essentielle à la relance d’Haïti

Voici un aperçu des actions menées par la diaspora haïtienne au Québec, tirées de ma chronique sur Haïti. Cet article accompagne ma rétrospective portant sur les activités diasporiques de la communauté haïtienne en Ontario.

Québec

Dr Samuel Pierre: professeur titulaire au Département de génie informatique et génie logiciel à la Polytechnique de Montréal. Expert de réputation internationale dans les domaines des technologies de l’information. Président co-fondateur du GRAHN-Monde ayant créé notamment l’Institut des sciences, des technologies et des études avancées d’Haïtil (ISTEAH), le Pôle d’innovation du Grand Nord (PIGraN), le Centre de santé communautaire AMHE-GRAHN. GRAHN-Monde appelle à la solidarité internationale avec Haïti.

Jocelin Dupenor: directeur du Pôle d’innovation du Grand Nord (PIGraN) lancé en 2013 à Génipailler, commune de Milot, département du Nord d’Haïti, sous les auspices du GRAHN-Monde, dont la mission consiste à appuyer l’entrepreneuriat – nouveaux entrepreneurs et déjà en affaires – garant du développement socioéconomique durable en Haïti. M. Dupenor est un professionnel œuvrant comme Product Owner chez Exo – Réseau de transport métropolitain à Longueuil.

Alex Milhomme: PDG-Fondateur du Jardin Botanique Ouanaminthe (JBO) engagé envers la protection et la valorisation de la diversité biologique en Haïti, le renforcement de l’autonomie financière et la sécurité alimentaire des agricultrices, le reboisement. Le Plan Climat 2025-2030 du JBO vise à renforcer la biodiversité locale, restaurer des espaces dégradés et soutenir la résilience des communautés haïtiennes face aux changements climatiques. Alex Milhomme est directeur adjoint au Centre de services scolaires de Laval.

Patrick Louis: secrétaire des relations publiques auprès de l’Association de la Jeunesse Progressiste de Vialet (AJPV) porteuse du projet Pôle touristique CABAN visant à valoriser le patrimoine nippois, tout en assurant la relève socioéconomique de la région Bas Nippes et l’autonomisation de ses communautés. Patrick Louis est conseiller bancaire établi à Montréal.