12e Salon du livre haïtien de Paris: «un souffle de liberté»

Le 12e Salon du livre haïtien de Paris, porté par l’association Haïti Futur, s’est déroulé les 29 et 30 novembre à la mairie du 15e arrondissement de la capitale française.

Le Centre international de documentation et d’information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne (CIDIHCA), établi à Montréal, participe depuis plusieurs années au Salon du livre haïtien de Paris.

«Cette année nous y avons présenté plusieurs de nos ouvrages, y compris du dernier numéro de notre Revue d’Histoire haïtienne», cite le PDG-fondateur du CIDIHCA, Frantz Voltaire.

Auteur, professeur, historien, Frantz Voltaire, récipiendaire de l’insigne de l’Ordre de Montréal en 2022, représente une figure marquante de la communauté haïtienne montréalaise.

Le CIDIHCA contribue également à la mise en œuvre de projets éducatifs en appui au développement durable en Haïti portant sur l’entrepreneuriat et la participation citoyenne.