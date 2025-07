Suzanne Louverture, figure méconnue de l’histoire haïtienne

L’auteur torontois d’origine haïtienne Gabriel Osson lance son roman historique Suzanne Louverture: d’esclave à Première dame, le 31 juillet à 18h30 au centre culturel Blackhurst, 777 rue Bathurst.

Cet «hommage littéraire à une figure méconnue de l’histoire haïtienne et universelle» est publié aux Éditions du CIDIHCA (Centre International de Documentation et d’Information Haïtienne, Caribéenne et Afro-canadienne), basées à Montréal.

Épouse du révolutionnaire haïtien

Le roman retrace le destin exceptionnel de Suzanne Simone Baptiste Louverture, épouse du célèbre leader révolutionnaire haïtien Toussaint Louverture, «figure féminine trop longtemps reléguée à l’ombre de l’histoire».

Gabriel Osson s’intéresse depuis plusieurs années à la famille de Toussaint Louverture, effectuant notamment des recherches dans le Sud-Ouest de la France, où Suzanne Louverture a vécu. «Un vrai travail de détective», avait-il confié à l-express.ca en 2022.

Luttes et bouleversements

Née esclave, Suzanne deviendra, au fil des luttes et des bouleversements, la «première dame» de Saint-Domingue, à la fin du XVIIIe siècle. Mais elle finira sa vie en exil en France à Agen, en Lot-et-Garonne.