Histoire de l’indépendance d’Haïti: Gabriel Osson à l’île de La Réunion

Son but est de recueillir les données historiques essentielles afin d’alimenter son écriture le plus authentiquement possible. Avec l’appui du Conseils des Arts du Canada.

Plaques commémoratives

Rappelons que le 5 novembre dernier, des plaques à la mémoire du fils adoptif de Toussaint Louverture – Placide Louverture, son épouse Joséphine de Lacaze, et sa fille Zora Rose – ont été dévoilées à Astaffort.

Ce dévoilement s’est concrétisé à la suite d’une campagne lancée en mars 2022 par Gabriel Osson et le conseiller financier Dave Champagne, pour financer ces plaques commémoratives.

«Afin de perpétuer le souvenir de cette famille noire déportée en France dans un monde de blancs à l’ère de la mise en esclavage», précise Gabriel.

Nouvelle campagne de financement

Une nouvelle campagne de financement vise maintenant à installer à Agen une statue de Suzanne Louverture, épouse de Toussaint et mère de Placide, est en cours présentement.