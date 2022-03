Des plaques commémoratives dédiées à Suzanne Louverture en France

Gabriel Osson partira en France fin mars afin de poursuivre ses recherches sur le terrain, notamment avec le soutien du Conseil des Arts du Canada.

Il séjournera à Bordeaux dans un premier temps, où vécut Isaac Louverture, l’un des trois fils de Suzanne Louverture, et son épouse Louise Chancy.

Seule Suzanne Louverture restera Agenaise

Après la capture de Toussaint Louverture au Cap-Haïtien par les Français, et sa déportation avec sa famille en France, il fut enfermé au Fort de Joux dans le Jura le 14 juillet 1802. Il y est mort l’année suivante.

Son épouse et ses enfants sont expédiés à Bayonne, puis à Agen. Suzanne Louverture, ses trois fils Placide, Isaac et Saint-Jean, ainsi qu’une cousine fiancée de Placide et une bonne, arrivent dans cette ville.

«Seule Suzanne Louverture restera Agenaise, de force, jusqu’à sa mort à l’âge d’environ 75 ans. Elle fut enterrée en 1816 dans un cimetière situé, alors, à l’emplacement actuel de la gare d’Agen», rapporte Gabriel.