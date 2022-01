Gabriel Osson: devoir de mémoire, espoir pour l’avenir

Gabriel Osson considère que les mots lui sont prêtés pour être utilisés avec parcimonie. Il ne doit jamais les user, encore moins les vider. «Je suis un gardien des mots / parmi tant d’autres / qui aspire à transmettre / la mémoire jusqu’à son terme.»

Ailleurs n’est pas mieux qu’ici

ici ou ailleurs qu’importe

ce que je fuis

réside partout où je suis

Ainsi s’ouvre D’ici et d’ailleurs, le tout nouveau recueil de poésie de Gabriel Osson, publié par Terre d’accueil, une maison d’édition située à Oshawa et dont la mission consiste à souligner la contribution d’autrices et auteurs au développement de leur société d’accueil.

Envolées poétiques

Plusieurs pages d’histoire font l’objet d’envolées poétiques, même lorsqu’il s’agit de dénoncer l’esclavage ancien et nouveau.

Il rappelle, par exemple, les treize idéalistes qui ont abandonné leur vie américaine pour combattre le tyran dans les maquis du sud d’Haïti, sujet de son roman Le jour se lèvera.