Haïti: le Jardin botanique de Ouanaminthe veut planter 50 000 arbres

Dans le cadre de son engagement en faveur de la lutte contre les changements climatiques, le Jardin botanique de Ouanaminthe (JBO) lance un «Plan Climat» pour la période 2025-2030.

«L’objectif principal est ambitieux et porteur d’impact: planter 50 000 arbres en cinq ans, soit environ 10 000 arbres par an. Cet effort vise à renforcer la biodiversité locale, restaurer des espaces dégradés et soutenir la résilience des communautés face aux effets du changement climatique», selon le PDG fondateur, Alex Milhomme.

Quatre grands axes

Le Plan Climat du JBO repose sur les quatre grands axes suivants:

1 – La production et l’approvisionnement.

Une pépinière centrale a été mise en place au Jardin afin de produire au moins 12 000 plants par an, avec une priorité donnée aux espèces natives et endémiques adaptées au climat du Nord-Est d’Haïti.