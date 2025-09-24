Haïti: le Jardin botanique de Ouanaminthe veut planter 50 000 arbres

Haïti, JBO
L’une des pépinières du Jardin botanique de Ouanaminthe. Photo: Sanchez Pierre
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 24/09/2025 par Annik Chalifour

Dans le cadre de son engagement en faveur de la lutte contre les changements climatiques, le Jardin botanique de Ouanaminthe (JBO) lance un «Plan Climat» pour la période 2025-2030.

«L’objectif principal est ambitieux et porteur d’impact: planter 50 000 arbres en cinq ans, soit environ 10 000 arbres par an. Cet effort vise à renforcer la biodiversité locale, restaurer des espaces dégradés et soutenir la résilience des communautés face aux effets du changement climatique», selon le PDG fondateur, Alex Milhomme.

Haïti, jardin botanique
Alex Milhomme.

Quatre grands axes

Le Plan Climat du JBO repose sur les quatre grands axes suivants:

1 – La production et l’approvisionnement.

Une pépinière centrale a été mise en place au Jardin afin de produire au moins 12 000 plants par an, avec une priorité donnée aux espèces natives et endémiques adaptées au climat du Nord-Est d’Haïti.

Publicité
Des plantules dans la pépinière du JBO. Photo: Sanchez Pierre.

2 – La plantation et l’entretien.

Des campagnes de plantation massives seront organisées pendant la saison des pluies, et un programme de suivi et d’arrosage de deux ans assurera un taux de survie d’au moins 80%.

3 – Les partenariats et financements.

Le JBO travaille main dans la main avec les écoles locales, les ONG environnementales et les collectivités territoriales. Les communautés locales participeront activement aux activités de plantation et bénéficieront de formations en agroécologie et en gestion durable. Les entreprises locales et de la diaspora haïtienne seront sollicitées dans le cadre de programmes de responsabilité sociale et de mécénat vert.

Deux fillettes participant dans une activité de reboisement au JBO.

4 – Le suivi et l’évaluation.

Publicité

Un système de suivi numérique et cartographique sera mis en place afin de mesurer les plantations et leur taux de survie. Un rapport annuel climat permettra de rendre compte des progrès réalisés et de maintenir la transparence du projet.

Priorités 2025-2030

En 2025, la priorité est donnée à la production des premiers plants et aux premières campagnes pilotes de plantation.

De 2026 à 2030, le rythme de croisière sera atteint avec environ 10 000 arbres plantés chaque année, accompagnés de campagnes de sensibilisation dans les écoles et les communautés.

En 2030, le Jardin botanique atteindra son objectif de 50 000 arbres plantés et présentera un bilan final, ouvrant la voie à une nouvelle phase d’expansion.

Résilience écologique

À travers son Plan Climat, le JBO ambitionne de devenir un acteur majeur du reboisement et de la résilience écologique en Haïti.

Publicité

D’ici 2030, les 50 000 arbres plantés contribueront à la séquestration du carbone, à l’amélioration de la qualité de l’air, à la lutte contre l’érosion des sols, et à la sensibilisation de milliers de citoyens à la protection de l’environnement.

De l’agroécologie au JBO. Photo: Alex Milhomme.

À propos de JBO

Situé au cœur de la localité de Bedou dans l’Arrondissement de Ouanaminthe, au Nord-Est d’Haïti, le Jardin botanique de Ouanaminthe, créé en 2016, a pour mission de valoriser la flore haïtienne.

Il a pour objectifs la conservation, le développement et la mise en valeur de collections de plantes médicinales, ornementales et endémiques.

En outre, le Jardin a pour but de poursuivre des activités de recherche et de diffuser des connaissances en botanique et en horticulture auprès de la communauté ouanaminthaise et à tous ses visiteurs.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur