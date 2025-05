Mois de l’environnement en Haïti, malgré l’insécurité

«Malgré la situation en Haïti où la vie devient de plus en plus compliquée au jour le jour, on se tient debout pour maintenir des activités innovantes sur l’éducation civique et la protection de l’environnement», déclare le président-fondateur de l’organisation COVECIPE (Coalition des volontaires pour l’éducation civique et la protection de l’environnement), Exael Molière à l-express.ca.

COVECIPE est une organisation sans but lucratif visant à promouvoir la protection de l’environnement par l’éducation civique auprès des écoles, des églises et des organismes communautaires, ainsi qu’à engager tous les citoyens envers cette cause.

«Les membres de la COVECIPE sont avant tout les copropriétaires de l’organisation; ils sont aussi les garants de l’honnêteté d’une confiance réciproque au sein de l’organisation», souligne Molière.

Mois Environnement

L’organisation logée à Pétion Ville, banlieue nord de Port-au-Prince, propose la 3e édition de son projet socio-environnemental Mois Environnement tout au long de ce mois de mai et début de juin.

«Mois Environnement est conçu principalement pour les écoliers et les jeunes fréquentant les églises locales. C’est pourquoi depuis sa création en 2023, ce projet se déroule toujours en milieu scolaire et dans les églises chaque année du 1er mai au 5 juin», précise Molière.