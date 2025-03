Haïti: la jeunesse refuse de voir le pays «sacrifié»

RANKONT-ÉDU (RANKONT pour l’Émergence Durable et Universelle) est une organisation haïtienne à but non lucratif et apolitique portée par un groupe de jeunes (18-35 ans) – étudiants, universitaires, entrepreneurs – conscients des défis majeurs auxquels Haïti fait face.

Engagée à promouvoir l’éducation et l’inclusion citoyenne pour la jeunesse haïtienne, l’organisation «refuse de voir leur avenir sacrifié, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, leurs amis succomber face à la négligence des dirigeants».

Le pays s’enlisant dans une crise multidimensionnelle sans fin, paralysé par la prise en otage de Port-au-Prince par les gangs armés, la direction de RANKONT-ÉDU a rédigé une lettre d’appel à l’urgence d’agir s’adressant à l’État, la population haïtienne, les institutions haïtiennes, la communauté internationale…

Louckendy Janvier, PDG-fondateur de l’organisme, me l’a fait parvenir pour publication:

En tant qu’organisation de jeunes universitaires engagée, RANKONT-ÉDU, cinq ans d’existence, qui relie les universitaires des institutions publiques et privées d’Haïti, se voit dans l’obligation de tirer la sonnette d’alarme face à la situation catastrophique que traverse notre pays.