Protéger et valoriser la diversité biologique en Haïti

ViAHSA soutient plus de 250 apiculteurs et a formé plus de 500 personnes depuis 2020, en leur offrant formation et ressources pour améliorer l’apiculture à travers le pays. L’entreprise favorise aussi l’implication des jeunes et des femmes dans les communautés rurales via des programmes de sensibilisation et de formation.

Depuis 2017, l’entreprise s’est distinguée par la production d’hydromels (notamment le Cuvée Royale) et de miels gourmet sous les marques Miel du Roi et Christophia, ainsi que par le développement d’une large gamme de produits dérivés du miel et de la roselle.

Par son engagement, ViAHSA contribue activement à la durabilité de l’apiculture et à la création d’opportunités économiques en Haïti.

Renseignements [email protected] et [email protected]