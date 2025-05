Haïti: soutenir la résilience des communautés agricoles

«À Saint-Raphaël, grâce aux systèmes d’irrigation de Grand Coursier, Merlaine et Buenabite, l’agriculture locale est dominée par la culture du riz, du maïs et du haricot», explique l’entrepreneur. «Ainsi que par une diversité de cultures maraîchères telles que les choux, carottes, betteraves, piments, poivrons, tomates, oignons et poireaux. Sans oublier la production de bananes plantains et de fruits tropicaux comme la mangue et l’avocat.»

Valoriser l’agriculture biologique

Le CEDDEA regroupe plusieurs secteurs d’activités incluant la formation continue auprès des agriculteurs et des établissements scolaires; la gestion et la valorisation des déchets solides; la lutte contre les changements climatiques; la préservation de la biodiversité et l’appui à l’agriculture biologique.

Rappelons que le Centre a bénéficié du soutien technique du Pôle d’Innovation du Grand Nord sous l’égide du GRAHN-Monde, dont le rôle est d’appuyer les entreprises haïtiennes dans la gestion de leur projet par un accompagnement personnalisé de la création à la croissance de l’entreprise.