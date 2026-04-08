La diaspora haïtienne: un puissant potentiel de mobilisation

La diaspora haïtienne est souvent présentée comme l’un plus grands atouts d’Ayiti, selon Rudolf Dérose, entrepreneur, actif en développement communautaire.

«Par son poids économique, ses compétences, son exposition à d’autres modèles de gouvernance et de développement, elle représente une ressource stratégique incontestable. Pourtant, force est de constater que ce potentiel reste largement sous-exploité.»

«La diaspora demeure davantage une promesse qu’une force structurée et agissante au service du pays.»

Le principal obstacle n’est ni le manque de volonté individuelle ni l’absence de ressources, mais bien la fragmentation, explique Rudolf Dérose.

«La multiplication d’organisations diasporiques, souvent construites autour d’ambitions personnelles ou de logiques concurrentielles, affaiblit l’impact collectif.»