La diaspora haïtienne: une capacité unique à connecter le pays au monde

«La diaspora haïtienne n’est pas extérieure à la nation. Elle en est le prolongement, la partie qui fonctionne encore», selon Marnatha I. Ternier, écrivaine et ex-ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger.

«Avec plusieurs millions de personnes à travers le monde, la diaspora haïtienne constitue une force stratégique majeure, encore largement sous-exploitée.»

Au-delà des chiffres, la diaspora représente quelque chose de plus essentiel: une capacité unique à connecter Haïti aux dynamiques économiques, technologiques et intellectuelles du monde, souligne Mme Ternier.

«Aujourd’hui, la compétition entre nations ne se joue plus uniquement sur les ressources ou le territoire. Elle est aussi économique, technologique et cognitive.»

Une évidence s’impose: ne pas mobiliser sa diaspora, c’est accepter que d’autres pensent et décident à votre place, soutient l’écrivaine.